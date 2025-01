Cuffie wireless Marshall al MINIMO STORICO: Major IV a soli 65€

65,49 euro è un prezzo davvero stracciato per cuffie wireless del calibro di Marshall Major IV. Con il loro design on-ear e una qualità audio eccezionale, all’altezza delle aspettative quando c’è in gioco un marchio storico, sono in sconto del 56% su Amazon. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva l’offerta, ma considerando la bontà del prodotto potrebbe andare sold out molto presto. Se sei interessato, il consiglio è di approfittarne finché sei in tempo.

Marshall Major IV: il super sconto di Amazon

Possono contare su un’autonomia di 80 ore della batteria intera per un’esperienza senza compromessi (c’è il supporto alla ricarica wireless), sul design pieghevole che permette di portarle ovunque in modo comodo e pratico e su una serie di accorgimenti per la vestibilità: cuscinetti auricolari riprogettati rispetto ai modelli precedenti, cerniere 3D, archetto dritto e filo ad anello con ammortizzatori in gomma rinforzati. È presente anche la manopola di controllo multidirezionale per interagire con la riproduzione dei brani musicali. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla scheda completa dove puoi trovare tutte le altre informazioni che cerchi.

Non lasciarti sfuggire l’occasione, ordinale adesso e ricevile a casa tua entro domani con la consegna gratuita, vendute e spedite direttamente da Amazon. Puoi fidarti delle quasi 15.000 recensioni positive (il voto medio è 4,7/5 stelle) pubblicate dai clienti sull’e-commerce.

La disponibilità è immediata. Non ci sono coupon da attivare, lo sconto del 56% è automatico e taglia la spesa per le cuffie wireless on-ear Marshall Major IV al prezzo finale di soli 65 euro, invece di 149 euro come da listino ufficiale. È il minimo storico da quando sono state lanciate sul mercato.