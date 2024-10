-50€ per le cuffie wireless Marshall Major IV: senti che sconto

Le oltre 80 ore di riproduzione senza interruzioni sono solo uno dei punti di forza di Marshall Major IV, le cuffie wireless del marchio diventata una leggenda tra i musicisti e gli audiofili. Proposte oggi da Amazon in sconto di 50 euro rispetto al listino ufficiale, sono caratterizzate dallo stile inconfondibile che ha reso celebri gli amplificatori del brand e da un comparto sonoro di fascia alta.

Marshall Major IV: -50€ per le cuffie wireless

Hanno un design on-ear e pieghevole che le rende comode da indossare e da trasportare. Su uno dei padiglioni c’è poi la manopola di controllo multidirezionale per interagire in modo facile e intuitivo con i contenuti riprodotti e con il telefono. Inoltre, non mancano i cuscinetti auricolari con cerniere 3D, gli ammortizzatori in gomma rinforzati e un suono ricco e impareggiabile, con driver dinamici personalizzati per bassi ruggenti, medi uniformi e alti folgoranti. La connettività è gestita via Bluetooth e non manca il supporto alla ricarica wireless. Fai un salto sulla pagina dedicata per tutti gli altri dettagli.

Al prezzo finale di 79 euro, invece di 129 euro come riportato dal listino sul sito ufficiale, le cuffie wireless Marshall Major IV sono un affare da cogliere al volo: stile e qualità del comparto audio si fondono alla perfezione. Lo sconto di 50 euro è applicato in automatico e non c’è bisogno di attivare coupon.

Se decidi di effettuare l’ordine in questo momento, arriveranno direttamente a casa tua già entro domani con la consegna gratuita. Nessun compromesso per quanto riguarda l’affidabilità: sia la vendita che la spedizione sono gestiti da Amazon, senza passare da intermediari.