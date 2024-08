Cuffie wireless Razer Opus: affare a 69,99€ con la Amazon Gaming Week

Con le offerte attive per la Amazon Gaming Week puoi fare un vero affare sulle Razer Opus, delle cuffie wireless di ultima generazione con certificazione THX, che puoi acquistare al minimo storico di 69,99 euro.

Razer Opus: le caratteristiche delle cuffie

Queste speciali cuffie wireless sono dotate di certificazione THX essendo testate e ottimizzate dagli esperti per offrirti un suono ricco e bilanciato, perfetto per film, musica e gaming.

La tecnologia di cancellazione attiva del rumore (ANC) permette alle Razer Opus di eliminare qualsiasi distrazione esterna, permettendoti di concentrarti solo su ciò che ascolti. Il design è poi pensato per lunghe sessioni di ascolto: i cuscinetti auricolari in memory foam e similpelle offrono un comfort superiore, mentre il peso ben bilanciato e la morbida forza serrante ti permettono di indossarle per ore senza affaticarti.

Nel caso tu abbia bisogno di essere consapevole di ciò che ti circonda puoi sempre attivare la modalità Ambiente tramite la semplice pressione di un pulsante, così da amplificare i suoni esterni quando necessario, magari se passeggi per strada e non vuoi rischiare brutte sorprese.

Infine, le Razer Opus sono dotate di funzionalità Auto Pause/Auto Play: l’audio si interrompe automaticamente quando ti togli le cuffie o le appoggi attorno al collo e riprende non appena le indossi di nuovo. Un concentrato di tecnologia unico, tuo in offerta a soli 69,99 euro.