Cuffie wireless Sony in SUPER SCONTO su Amazon (-44%)

Le cuffie True Wireless di Sony sono un prodotto di qualità, dal design ricercato per garantire la massima comodità senza rinunciare alle prestazioni audio, che oggi puoi acquistare in offerta su Amazon a soli 99,99 euro invece del prezzo ufficiale di 179,99. Volendo, puoi persino pagarle in 5 comode rate da 20 euro al mese direttamente presso Amazon.

Cuffie wireless Sony in offerta: le caratteristiche

Come ti abbiamo anticipato, queste cuffie rappresentano un concentrato di tecnologia e design che ridefinisce il concetto di leggerezza e comfort nell’ascolto musicale.

Grazie al loro design super piccolo, sono capaci di offrirti una vestibilità leggera e confortevole, perfetta per l’uso quotidiano senza sacrificare la qualità del suono.

Questi auricolari sono dotati infatti di un’unità driver ad anello di nuova concezione che permette di godere dei suoni dell’ambiente circostante, offrendo al contempo un’esperienza musicale immersiva e coinvolgente. La connessione Multipoint Bluetooth consente di collegare le cuffie a più dispositivi contemporaneamente, garantendo massima flessibilità e praticità d’uso.

Il microfono integrato permette di effettuare chiamate chiare e nitide, assicurando una comunicazione senza interruzioni anche in ambienti rumorosi. Le cuffie sono inoltre dotate di resistenza all’acqua IPX4, che le rende adatte anche per l’uso durante l’attività sportiva o in condizioni meteorologiche avverse. La batteria dura fino a 17,5 ore.

Un dispositivo di qualità che oggi puoi portarti a casa con un ottimo sconto: su Amazon a soli 99,99 euro invece di 179,99.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.