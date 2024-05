-30€ per la cassa Bluetooth da 80 W impermeabile e che galleggia

Con l’estate ormai alle porte, lo sconto di 30 euro che Amazon propone oggi su soundcore Boom 2 è una mano tesa a tutti coloro che stanno aspettando la bella stagione per fare festa. La cassa Bluetooth, con ben 80 W di potenza, subwoofer integrato, tecnologia BassUp 2.0 e illuminazione LED, è perfetto per i parti in spiaggia, in giardino o in campeggio. Non devi far altro che attivare il coupon e domani sarà a casa tua.

soundcore Boom 2: lo speaker Bluetooth è in sconto

Tra i punti di forza dobbiamo citare l’autonomia di 24 ore della batteria interna, per un ascolto della musica senza interruzioni. Per la ricarica è possibile utilizzare lo stesso cavo USB-C già impiegato per lo smartphone. Ancora, il design è studiato per assicurare la resistenza all’acqua come testimonia la certificazione IPX7, ma c’è di più: è in grado di galleggiare. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla scheda completa.

Al prezzo finale di 99 euro (invece di 129 euro), grazie allo sconto di 30 euro proposto oggi e da ottenere semplicemente attivando il coupon dedicato, puoi acquistare la cassa Bluetooth da 80 W di soundcore (modello Boom 2) approfittando di un forte risparmio. Puoi anche scegliere tra diverse colorazioni quella che preferisci, la spesa non cambia: Nero, Blu e Verde.

È venduto dallo store ufficiale di Anker (che gestisce il marchio) e spedito da Amazon con la consegna gratuita direttamente a casa prevista già entro domani se effettui l’ordine adesso. Vale infine la pena segnalare il voto medio attribuito dalle centinaia di recensioni pubblicate sull’e-commerce: 4,7/5 stelle, quasi un perfect score.