Ottime cuffie Creative a soli 39,99 euro grazie a questo DOPPIO SCONTO

Oggi, a meno di 40 euro, ti porti a casa delle ottime cuffie Creative senza fili: merito del doppio sconto su Amazon, che puoi attivare spuntando la casella del coupon sconto disponibile in pagina in modo da pagarle soltanto 39,99 euro invece di 69,99.

Cuffie Creative in offerta: un affare a questo prezzo

Le cuffie Creative Zen Hybrid combinano tecnologie all’avanguardia con un design ergonomico e funzionale. La cancellazione attiva del rumore è in grado di eliminare fino al 95% dei rumori ambientali indesiderati: grazie ad un apposito pulsante puoi però passare rapidamente alla Modalità Ambiente, consentendo di essere consapevoli di ciò che ti circonda.

La batteria dura fino a 27 ore con ANC attivato (o fino a 37 ore con ANC disattivato) e la possibilità di ricarica tramite cavo USB-C incluso ti assicura una lunga autonomia. Bastano 5 minuti di ricarica infatti per avere subito 5 ore di ascolto.

La connettività Bluetooth 5.0 wireless consente di muoversi liberamente senza vincoli di cavi, mentre la modalità cablata tramite jack analogico da 3,5 mm offre un’alternativa comoda per le tue esigenze.

Il microfono integrato è dotato anch’esso di cancellazione del rumore in modo da permetterti di avere conversazioni chiare anche in ambienti rumorosi. L’audio è infine gestito da due driver al neodimio full-range da 40 mm, ottimizzati per fornire un suono di alta qualità con bassi accurati e una firma sonora calda e bilanciata.

Spunta il coupon sconto che trovi in pagina e paga le ottime cuffie Creative Zen Hybrid a soli 39,99 euro invece di 69,99.