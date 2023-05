Cuffie wireless Sony: qualità e potenza ad un prezzo ridicolo (-17%)

Se vuoi goderti la tua musica preferita senza rumori di fondo e con una qualità audio superiore, non lasciarti scappare questa offerta da sogno: su Amazon puoi trovare le cuffie wireless Sony WH-1000XM5 a soli 349 euro, invece di 419,99 euro.

Si tratta di uno sconto di 70,99 euro su uno dei modelli di punta di Sony, leader nel settore delle cuffie con noise cancelling. Con la spedizione Prime potresti riceverle a casa già domani.

Cuffie wireless Sony WH-1000XM5: alta qualità con un gran sconto

Le cuffie wireless Sony WH-1000XM5 sono il sogno di ogni appassionato di musica. Queste cuffie ti offrono un’esperienza di ascolto senza eguali, grazie alla loro tecnologia di eliminazione del rumore leader di settore, che cancella i suoni indesiderati alle medie e alte frequenze. Inoltre, grazie al processore integrato V1 di Sony e al driver da 30 mm, puoi goderti un audio eccezionale, con bassi potenti e dettagli cristallini.

Per l’uso quotidiano sono molto comode e pratiche da usare grazie al loro design confortevole con padiglioni over ear che avvolgono le orecchie e una batteria che dura fino a 30 ore con una sola ricarica. Inoltre, supportano la ricarica rapida: con soli 3 minuti di ricarica puoi ottenere 3 ore di riproduzione.

Le cuffie sono dotate anche di sensore tattile per controllare il volume, la riproduzione e l’assistente vocale con un semplice tocco. Puoi anche attivare la modalità suono ambiente per sentire i suoni esterni o la rapida attenzione per parlare con qualcuno senza togliere le cuffie.

Compatibili con Alexa e Google Assistant, per accedere facilmente alle informazioni e ai servizi che ti servono, supportano la connessione multipoint, per collegarsi a due dispositivi Bluetooth contemporaneamente e passare da uno all’altro senza problemi. Insomma, non manca davvero niente.

Non lasciarti sfuggire allora questa offerta incredibile: acquista ora le cuffie wireless Sony WH-1000XM5 a soli 349 euro su Amazon e risparmia 70,99 euro sul prezzo originale.

