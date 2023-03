Cuffioni Bluetooth da 40 ore di batteria, qualità PURA e prezzo MINI

Adori ascoltare musica o podcast ma trovi estremamente fastidiosi gli auricolari? Allora non farti scappare queste comodissime Cuffie Bluetooth di Soundcore.

Su Amazon le trovi con un ottimo sconto, non devi far altro che aprire la pagina e spuntare il coupon per completare l’acquisto con soli 67,99€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci con i servizi Amazon Prime attivi sul tuo account.

Goditi tutta la musica che vuoi con le cuffie targate Soundcore

Gli auricolari sono pratici da portare sempre con sé, ma non tutti li trovano comodi da indossare. Se rientri in questa seconda classe, allora ho la soluzione perfetta per te: le Cuffie Bluetooth di Soundcore. Vedrai che con i loro ampi padiglioni potrai ascoltare senza fastidi per ore le tue playlist avendo anche la possibilità di rispondere a chiamate grazie al microfono incorporato. In questo modo non avranno niente da invidiare al classici auricolari.

La potente batteria di cui sono dotate ha un’autonomia di circa 40 ore, per caricarle basterà veramente poco dal momento che con solo 5 minuti avrai già 4 ore di carica.

A renderle ancora più fantastiche è la funzione di cancellazione del rumore che si suddivide in tre modalità:

transport per i viaggi sui mezzi di trasporto,

per i viaggi sui mezzi di trasporto, outdoor per quando sei fuori casa,

per quando sei fuori casa, indoor per i luoghi chiusi.

Per usarle basterà collegarle tramite Bluetooth al tuo smartphone, ma anche al computer e console. Sono super comode da utilizzare grazie al padiglione che avvolge completamente le tue orecchie.

Non farti scappare questa offerta su Amazon e acquista subito il tuo paio di Cuffie Bluetooth di Soundcore allo straordinario prezzo di 67,99€ grazie allo sconto che spunti con un solo click in pagina.

Con Amazon Prime hai sempre spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.