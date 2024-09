Cuffioni Bluetooth Over Ear che a 19€ SBARAGLIANO il mercato (ottimi)

Cuffie Bluetooth che indossi e ti fanno sentire il padrone del mondo. La musica che ami assume delle sfaccettature prima invisibili al tuo orecchio ma che ora hai a disposizione e non ne puoi fare mai più a meno. Per un prezzo così irrilevante, le famosissime Over ear di Uliptz non ti fanno scendere a compromessi.

Già in promozione su Amazon, con l’extra coupon che spunti in pagina ti vengono a costare appena 19,99€. Fossi in te mi collegherei subito e le porterei a casa. Hai a disposizione un sistema all’avanguardia veramente ottimo.

Non ti preoccupare delle spedizioni che sono completamente gratuite e rapide in tutta Italia con i servizi Prime.

Cuffie Bluetooth Over Ear: con Uliptz è come avere dei cuscini sonori

Sono comode e sono pratiche. Le paghi poco ma le utilizzi da qui ai prossimi anni senza mai farne a meno soprattutto perché le indossi per stare in casa, uscire e persino per andare in palestra. Tanto sono comode e leggere che non danno mai fastidio. Una parola d’onore anche per i padiglioni imbottiti con tessuto morbido da essere rilassante.

Le colleghi sia ad Android che iOS e non ne fai mai a meno. La connessione è stabile e di qualità con il Bluetooth 5.3 per non rinunciare a niente. Controlla la riproduzione attraverso i comandi sui padiglioni e personalizza l’esperienza. Sono disponibili 6 EQ diverse per scegliere quella che più ti si addice ed avere un suono completo di ogni nuance.

Altro punto a favore di queste wearable? La loro autonomia folgorante. 65 ore di utilizzo con appena una carica per avere sempre in funzione e ricaricarle una o due volte a settimana a seconda degli utilizzi.

In altre parole, se vuoi un headset economico ma con tutto al posto giusto non fare a meno delle cuffie Bluetooth di Uliptz. Collegati subito su Amazon dove spunti il coupon e con 19,99€ le fai tue.

Spedizioni gratuite e rapide in tutta Italia.