Cuscino per tablet: l'idea geniale è in sconto

Comodo, è meglio. È questa la filosofia di Lamicall, marchio che ha realizzato questo cuscino supporto per tablet con la volontà di rendere più piacevole e rilassante l’utilizzo del dispositivo. Oggi il prodotto merita di essere segnalato su queste pagine in quanto proposto con uno sconto interessante su Amazon.

Usare il tablet non è mai stato così comodo

Adatto con schermi fino a 12,9 pollici di diagonale, mantiene il pannello inclinato con un’angolazione regolabile a seconda delle proprie preferenze, in orizzontale oppure in verticale. C’è anche una tasca laterale in cui è possibile posizionare il pennino, il caricatore o altri accessori. Tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

Grazie al suo design minimalista è l’ideale per la visione di un film così come per lo studio o la produttività, specialmente se il tablet è accoppiato a una tastiera Bluetooth che semplifica la scrittura e l’editing dei testi. Oggi può essere tuo al prezzo finale di soli 23,99 euro.

Le recensioni lasciate da chi ha già avuto modo di provarlo sono entusiaste: centinaia di voti per una rating complessivo da 4,7/5 stelle. Puoi inoltre scegliere il colore che più si adatta al tuo stile o gusto personale tra nero, rosso porpora, grigio, blu e verde.

