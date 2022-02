Laptop Teclast (Intel Core) in forte sconto: COUPON

Progettato per supportare la produttività quotidiana con un comparto hardware all’altezza, Teclast Tbolt 20 Pro è un computer portatile in grado di soddisfare le esigenze dei professionisti, ma anche di coloro alla ricerca di un laptop versatile da impiegare per lo studio, la navigazione o l’intrattenimento multimediale. Oggi è protagonista di un’ottima offerta grazie al coupon Amazon che ne abbatte il prezzo di vendita.

Teclast Tbolt 20 Pro: forte sconto sul portatile

Diamo uno sguardo a quelle che sono le sue più importanti caratteristiche, passando in rassegna l’elenco delle specifiche tecniche: ampio display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD, processore Intel Core i5-8259U affiancato da GPU Intel Iris Plus Graphics 655, 8 GB di RAM e unità SSD da 256 GB per l’archiviazione dei dati, tastiera retroilluminata, webcam con microfono integrato, quattro altoparlanti per un comparto audio senza compromessi, porte USB Type-A e Type-C, jack audio, lettore microSD e batteria con autonomia elevata. Per ulteriori dettagli consultare la descrizione completa.

Come si può osservare dalle immagini qui allegate e dalle altre presenti nella scheda del prodotto, a racchiudere il tutto è un telaio in metallo dal design elegante dotato di un sistema di raffreddamento ottimizzato per la dissipazione del calore prodotto durante l’utilizzo.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 con licenza ufficiale Microsoft che garantisce la ricezione puntuale di aggiornamenti e le patch per la sicurezza. In questo modo, Teclast Tbolt 20 Pro assicura l’accesso alle più recenti funzionalità della piattaforma e una totale protezione dei dati. Oggi il laptop può essere tuo al prezzo finale di soli 499 euro invece di 579 euro come da listino, approfittando del coupon Amazon da attivare in un click.

Non sappiamo per quanto rimarrà disponibile l’offerta: gli interessati non perdano tempo. La consegna è immediata, con spedizione gratuita a domicilio. Un acquisto consigliato a chi cerca un portatile completo e destinato a durare nel tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.