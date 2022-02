Genie9, tutti i prodotti in sconto a metà prezzo

Salvare i propri dati più importanti è fondamentale per non andare incontro a sfortunate perdite. Dispositivi smart, computer e i supporti digitali non sono eterni: la possibilità di rompersi è sempre dietro l’angolo e seppur non accada così spesso è sempre bene farsi trovare pronti. Perciò ti consigliamo due software completi ed intuitivi per mettere in sicurezza foto, video, file e tutti i tuoi ricordi conservati sul computer di casa: parliamo di Genie Timeline Home 10 e Genie Backup Manager Home 9. Per risparmiare il 50% di sconto inserisci in fase di acquisto, attraverso questo link, il coupon “GEN50”, valido per tutti i prodotti sviluppati da Genie9. Per entrambi i software, si tratta della licenza Lifetime: acquistando il programma sarà tuo per sempre.

Genie Timeline Home 10

Software molto semplice ed intuitivo, svolge il suo lavoro in maniera ottimale senza essere per forza esperti. Ecco le caratteristiche principali:

Automatico – Nessun intervento richiesto; sarà eseguito senza accorgersene

• Basta semplicemente impostarlo

• Impostazione della frequenza di backup preferita

• Ripristino automatico dopo pause o disconnessioni

• Rilevamento e backup di tutti i file importanti dal computer senza intervento dell’utente.

• Backup di documenti, foto, musica, video e molto altro.

• Backup di file nuovi e modificati; rilevamento delle modifiche.

• Backup del sistema automatico senza interventi

• Ripristino del sistema in qualsiasi punto di recupero

• Procedura guidata dettagliata per un ripristino facile

• L’app mobile Genie Timeline consente feedback in tempo reale dello stato del backup o invia notifiche e-mail dello stato del backup alla casella di posta in arrivo.

Genie Backup Manager Home

Il software è ideale per tutti gli utenti che desiderano il controllo totale delle procedure di backup. Di seguito le caratteristiche principali:

Funzionalità che offrono un backup flessibile

• Tre tipi di backup: completo, incrementale e speculare

• Pianificazione del backup

• Backup su praticamente tutti i supporti: locali, esterni, FTP/FTPS, rete, CD, DVD e Blu-Ray

• Eliminazione di backup vecchi

• Backup da Il mio profilo, Le mie cartelle e I miei plug-in per una protezione completa

• Backup di documenti, foto, musica, video e molto altro

• Protezione del sistema completo tramite ripristino di emergenza

• Backup di archiviazione esterna, di rete o di qualsiasi archiviazione collegata al PC

• Utilizzo della crittografia AES 128 bit per il backup

• Supporto della protezione password compressa

• Backup di unità crittografate

Protezione del computer da guasti dell’hardware, arresti anomali e virus con ripristino di emergenza:

• Backup di tutti i file di sistema, i file di programmi, i dati utente e dello stato del sistema

• Ripristino guidato dettagliato per un ripristino facile

• Opzioni di avvio del sistema

Sia Genie Timeline Home 10 che Genie Backup Manager Home 9 sono ottimi software per la gestione di backup e della sicurezza di tutto il nostro PC. Sono compatibili con Windows Vista e superiori (fino a Windows 10). Se vuoi risparmiare metà prezzo sull’acquisto, accedi alla pagina ufficiale e inserisci nel carrello il coupon “GEN50”. Lo stesso sconto è applicabile su tutta la lineup di prodotti Genie9.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.