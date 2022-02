SysTools: 20% di sconto su tutto per il National Science Day

Il 28 febbraio, in India, si celebra il National Science Day (la Giornata nazionale della scienza), e per l’occasione SysTools, nota azienda produttrice di software per PC, ha deciso di offrire a tutti la possibilità di acquistare qualsiasi prodotto in catalogo, approfittando di un ottimo 20% di sconto sul prezzo originale. Per poterlo ottenere, bisognerà sostanzialmente utilizzare il codice “syscience20”, il quale, come già precedentemente indicato, varrà su qualsiasi software disponibile per l’acquisto. Ma vediamo nello specifico quali tool possono essere acquistati e come utilizzare il codice per ottenere lo sconto.

20% di sconto su tutti i software SysTools per il National Science Day: come ottenerlo

Per chi non lo sapesse, il National Science Day è una giornata dedicata alla celebrazione della scoperta dell’effetto Raman da parte del fisico indiano Sir C. V. Raman, avvenuta proprio il 28 febbraio del 1928. Questa viene principalmente celebrata in India, ma molte aziende, come in questo caso SysTools, hanno deciso di cogliere l’occasione per scontare tutti i propri software del 20%. Ma cosa possono effettivamente offrire?

Le categorie di riferimento sono davvero tante, perciò chiunque riuscirà a trovare lo strumento migliore per le proprie necessità. Non mancheranno infatti programmi pensati per: il recupero dei dati, la conversione di qualunque tipo di file, la riparazione di file danneggiati, la migrazione dei dati, la ricerca dei dati, il backup sul cloud, la migrazione dei backup eseguiti in precedenza, la gestione dei PDF, la rimozione di protezione e password da determinati file, la gestione della casella di posta Outlook e molto altro ancora.

Tutti i prodotti presenti nelle categorie viste in alto, potranno quindi essere acquistati approfittando dello sconto. Quello che bisognerà fare sarà soltanto: scegliere il software, aggiungerlo al carrello, inserire il codice “syscience20” nella schermata di pagamento e completare l’acquisto con il metodo preferito. Ricordiamo però che tale codi varrà soltanto per il giorno 28 febbraio 2022.

In ogni caso, vi invitiamo anche a dare un’occhiata alla categoria dei “FREE Viewer”, molto utile per scovare programmi interessanti utili e soprattutto completamente gratuiti per il download. Vi ricordiamo inoltre che molti dei suddetti software saranno compatibili esclusivamente con PC Windows, perciò, vi invitiamo a fare molta attenzione alla compatibilità con il sistema operativo utilizzato.

