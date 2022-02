Redmi Note 11 è già in FORTE SCONTO: incredibile

Nemmeno il tempo di fare il suo esordio ufficiale sul mercato, che Redmi Note 11 è già protagonista di un’ottima offerta su Amazon. Oggi lo puoi acquistare a prezzo fortemente scontato, assicurandoti la possibilità di allungare le mani su un ottimo smartphone con una spesa davvero contenuta. Meritano un’attenzione particolare le performance delle fotocamere integrate, capaci di catturare immagini e video perfetti in ogni condizione di luce.

Redmi Note 11 è già in sconto: approfittane subito

Diamo uno sguardo alle sue specifiche tecniche e caratteristiche più importanti: processore Qualcomm Snapdragon 680 con CPU octa core e GPU Adreno 610 per prestazioni senza compromessi, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna per l’archiviazione dei dati (espandibile fino a 1 TB), display AMOLED da 6,49 pollici con risoluzione FHD+ (2400×1800 pixel) e frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz, quadrupla fotocamera posteriore (50+8+2+2 megapixel), selfie camera frontale da 13 megapixel incastonata nello schermo, NFC, slot dual SIM, WiFi, Bluetooth e batteria d 5.000 mAh con ricarica rapida per una grande autonomia. Tutto questo al prezzo finale di soli 199,90 euro, meglio approfittarne finché si è in tempo.

Il tutto in dimensioni piuttosto compatte pari a 159,9×97,9×8,1 millimetri e con un peso che si attesta a 179 grammi. È possibile scegliere fra le tre colorazioni previste: Graphite Grey, Star Blue e Twilight Blue. Sono visibili nelle immagini qui allegate: ognuno scelga la propria, in base di suoi gusti personali e al suo stile.

Volendo, c’è anche la versione con 128 GB di memoria interna (il doppio) disponibile a pochi euro in più. Anche in questo caso gli abbonati Prime godono della spedizione gratuita a domicilio in un giorno. Non è difficile prevedere il successo commerciale di Redmi Note 11, considerando le sue caratteristiche e il prezzo particolarmente competitivo, reso ancor più accessibile oggi da questa offerta di Amazon davvero irrinunciabile per chi è alla ricerca di un nuovo smartphone.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.