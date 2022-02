SysTools Mac iCloud Backup: sconto del 10%

Se sei un utente Apple conoscerai sicuramente iCloud, un servizio che archivia in modo sicuro foto, file, note, password e tanto altro direttamente dai tuoi dispositivi. Immagina lo stesso servizio, però dedicato completamente al backup di e-mail: esiste e si chiama Mac iCloud Backup, un software sviluppato da SysTools che permette di salvare localmente un backup (supporta più di cinque formati diversi) di tutta la tua casella di posta elettronica, con la possibilità di accedervi anche offline. Accedendo attraverso questo link, potrai ottenere il 10% di sconto all’acquisto.

Ma quali sono le funzionalità più importanti di SysTools Mac iCloud Backup? Diamo un’occhiata ad una panoramica generale.

Backup delle mail su Mac

Lo strumento consente all’utente di eseguire il backup di tutte le mail da Posta in arrivo, in uscita, inviata, etc. Un utente può salvare facilmente tutte le e-mail da tutte le cartelle presenti nella casella e copiarle nel proprio computer locale.

Backup dell’e-mail in più formati

Il tool è progettato in modo tale da essere in grado di salvare i dati nei formati: PST, MSG, EML, MBOX, PDF, HTML, CSV, EMLX, TXT e MHT.

Scarica messaggi selettivi

Se gli utenti desiderano salvare i messaggi da cartelle specifiche oppure di un certo lasso di tempo, è necessario selezionare l’opzione filtro e-mail e contrassegnare tutte le cartelle da aggiuntere.

Possibilità di modificare le importazioni

È possibile modificare le impostazioni di una pagina durante l’esportazione in un formato universalmente accessibile. Le impostazioni layout consentono di modificare le impostazioni margine, orientamento carte e dimensioni pagina.

Supporta il processo di backup “incrementale”

Il servizio offerto dal software è progettato in modo tale da consentire all’utente di scaricare solo le e-mail appena arrivare nella casella di posta. In questo modo selezionerai solo le email che riceverai dopo il primo step.

Eliminare dati dopo download

Questa opzione consente agli utenti di eliminare i dati dal server dopo averli scaricati su dispositivo locale.

SysTools Mac iCloud Backup è un must-have per tutti gli utenti Apple a cui interessa soprattutto mettere in ordine i propri dati.

