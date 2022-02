Mini PC con Windows 11 Pro oggi in DOPPIO SCONTO

Hai mai pensato a un Mini PC? Oggi ti segnaliamo il modello Beelink SER con il recente sistema operativo Windows 11 Pro preinstallato, pronto per supportarti nell’attività quotidiana. È adatto a lavoro (in smart working o in ufficio), didattica, navigazione e intrattenimento multimediale. Perché merita di comparire su queste pagine? Grazie al doppio sconto proposto da Amazon che, alla riduzione di prezzo applicata in automatico, ne aggiunge un’altra con un coupon da attivare a mano.

Beelink SER: grande offerta sul Mini PC con Windows 11 Pro

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche integrate, per meglio capire di che dispositivo si tratta: processore AMD Ryzen 3 3200U con GPU Radeon Vega 3 per l’elaborazione del comparto grafico, 8 GB di RAM DDR4 e SSD (NVMe M.2 2280) da 256 GB per l’archiviazione dei dati. Presenti nell’elenco delle caratteristiche anche i moduli WiFi e Bluetooth per la connettività wireless, quattro porte USB 3.0 Type-A e una Type-C, il jack audio per collegare cuffie o altoparlanti, uno slot Ethernet e due uscite video HDMI con supporto alle configurazioni multi-monitor con risoluzione 4K. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella scheda del prodotto.

Come citato in apertura e riportato nella descrizione completa, il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft. In questo modo si può contare sulla ricezione puntuale di aggiornamenti e patch di sicurezza, con accesso garantito alle più recenti funzionalità introdotte dalla piattaforma e una elevata protezione dei dati.

In questo momento, Beelink SER può essere tuo al prezzo finale di soli 299,65 euro invece di 389,00 euro come da listino. Tutto ciò che devi fare è non perdere tempo e attivare subito il coupon Amazon. La disponibilità del Mini PC è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un giorno: se lo compri ora, domani sarà sulla tua scrivania, pronto ad affiancarti nel lavoro, nello studio, nella navigazione e per l’intrattenimento multimediale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.