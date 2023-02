Cyber-Apocalypse: il 2023 sarà l'anno della grande catastrofe digitale?

Il 2023 sarà l’anno della “Cyber-Apocalypse”? Anche se può sembrare il nome di un nuovo libro o film di fantascienza, c’è chi ha realmente timore di una vera e propria catastrofe digitale.

Tale previsione inquietante infatti, è stata paventata nel corso del World Economic Forum di Davos. In questo contesto, durante la presentazione del report di Global Cybersecurity Outlook, è stato lo stesso amministratore delegato della stessa a lanciare l’allarme.

Secondo Jeremy Jurgens, il risultato di un sondaggio ha dimostrato come il 93% di persone ritiene come sia possibile che, nel corso dei prossimi due anni, sembra probabile un evento catastrofico a livello di sicurezza informatica.

A pesare su questa percezione vi sono diversi cambiamenti che hanno investito la nostra società nel corso degli ultimi anni. L’inarrestabile digitalizzazione, la recente crisi pandemica, instabilità politica e guerra, sono fattori che non fanno altro che accrescere questa impressione.

Cyber-Apocalypse entro il 2025? Secondo il 93% degli intervistati è possibile

Secondo quanto affermato nel corso del World Economic Forum, l’imprevedibilità degli attacchi informatici rappresenta una preoccupazione per molti e, in tal contesto, una potenziale Cyber-Apocalypse è percepita come imminente da molti.

La tecnologia sempre più complessa e un’Intelligenza Artificiale con potenzialità e rischi ancora da definire, non aiutano in tal senso. Ma cosa possono fare i singoli consumatori in questo contesto?

Proteggersi, nel proprio piccolo, è un gesto concreto che permette di evitare la maggior parte di potenziali problemi legati a un avvenimento di portata mondiale. L’adozione di una suite di sicurezza completa, come Norton 360 Premium, rappresenta un ottimo passo in tal senso.

Non stiamo parlando di un semplice antivirus, ma di un pacchetto completo, in grado di offrire ampia protezione anche lato privacy e anonimato online.

Tra le varie utility incluse, possiamo citare la VPN e il gestore di password, soluzioni ideali per contrastare eventuali problemi legati a intromissioni esterne di hacker e figure simili.

A rendere Norton 360 Premium ancora più interessante poi, vi è l’attuale promozione.

Si parla del 45% di sconto, il che significa appena 59,99 euro all’anno per la migliore suite di sicurezza attualmente sul mercato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.