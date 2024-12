Cyber Monday: monitor MSI da 27'' con speaker, che occasione

Amazon ha deciso di tagliare del 30% il prezzo di MSI PRO MP275Q, il monitor da 27 pollici versatile e caratterizzato da un design minimalista. Ha tutto ciò che serve, compresi gli altoparlanti integrati, sia per la produttività che per lo studio, il gaming, lo streaming e la navigazione online. Lo stand è regolabile in inclinazione e include un pratico click per la gestione dei cavi. Diamo uno sguardo alle peculiarità che lo rendono un affare da cogliere al volo, con l’offerta di oggi.

MSI PRO MP275Q: le caratteristiche del monitor

Il pannello IPS ha risoluzione WQHD (2560×1440 pixel), refresh rate da 100 Hz per un’esperienza visiva fluida senza compromessi, 100% di copertura dello spazio colore sRGB, luminosità di 300 nit e contrasto da 1300:1. Sul pannello posteriore sono presenti gli ingressi HDMI 2.0 e DisplayPort 1.2a, per il collegamento di qualsiasi fonte. C’è anche il jack audio per le cuffie. Come si può notare nell’immagine di apertura, può essere appeso a parete o su un supporto compatibile con lo standard VESA 100. Per saperne di più dai uno sguardo alla scheda completa.

Grazie al forte sconto disponibile ancora solo per poche ore, puoi acquistare il monitor MSI PRO MP275Q da 27 pollici e metterlo sulla tua scrivania (o sotto l’albero, per un regalo hi-tech) al prezzo di soli 139 euro. Il risparmio, in confronto ai 199 euro del listino ufficiale, è significativo.

