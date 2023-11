Cyber Monday: Fire TV Stick 4K+controller Amazon Luna a -65€

Tra i migliori affari del Cyber Monday su Amazon, c’è l’offerta sul bundle che include Fire TV Stick 4K e il controller ufficiale di Luna per il cloud gaming. È possibile acquistarli insieme, solo per oggi fino a mezzanotte, con un risparmio di ben 65 euro rispetto al prezzo di listino. Vediamo perché conviene approfittarne finché in tempo.

Fire TV Stick 4K+controller Luna: offerta Cyber Monday

Il primo dei due dispositivi non ha certo bisogno di presentazioni: è sufficiente connetterlo a qualsiasi televisore o monitor per trasformarlo immediatamente in una Smart TV con supporto alla risoluzione Ultra HD e allo streaming da tutte le piattaforme più note. Il secondo, invece, è appena stato lanciato in Italia e permette di giocare in streaming (gratis per chi è in possesso di un abbonamento Prime) senza PC o console e senza bisogno di scaricare, installare o aggiornare i titoli. Tutti gli altri dettagli nella scheda della promozione.

Il bundle che include la versione 4K di Fire TV Stick 4K e il controller ufficiale di Amazon Luna per il cloud gaming è in offerta al prezzo finale di soli 74,98 euro, grazie allo sconto applicato in automatico da Amazon, che si occupa direttamente della vendita e della spedizione. Separatamente, costerebbero 69,99 euro ciascuno, si può dunque contare su un risparmio di 65 euro.

In queste ore, l’e-commerce sta proponendo occasioni da cogliere al volo durante il Cyber Monday, l’evento che conclude la lunga Settimana del Black Friday, il periodo più caldo dell’anno per lo shopping online, ideale per portarsi avanti con i regali da mettere sotto l’albero in vista delle festività. Approfittane sfogliando il catalogo alla ricerca dell’affare migliore per te.

