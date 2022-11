Un notebook per il Cyber Monday: Lenovo IdeaPad 3

Ottimo per la produttività, adatto anche a navigazione e intrattenimento, Lenovo IdeaPad 3 è il notebook oggi protagonista del Cyber Monday su Amazon. Si trova infatti in forte sconto per questa giornata che conclude la lunga Settimana del Black Friday in scena sull’e-commerce.

Lenovo IdeaPad 3: l’occasione del Cyber Monday

Diamo uno sguardo alle sue specifiche tecniche più importanti: display Full HD da 15,6 pollici con pannello IPS, processore Intel Core i5-10210U, GPU Intel UHD Graphics, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB per l’archiviazione dei dati, slot SD di espansione, WiFi, Bluetooth, webcam con microfono, altoparlanti, grande autonomia e gamma completa di porte per la connettività. Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro con licenza ufficiale Microsoft e possibilità di effettuare l’aggiornamento gratuito a Windows 11. Se hai bisogno di altre informazioni, le trovi tutte nella scheda del prodotto.

Oggi, in occasione del Cyber Monday, hai la possibilità di acquistare il notebook Lenovo IdeaPad 3 nella configurazione appena descritta e nella colorazione Abyss Blue al prezzo di soli 469 euro.

In conclusione, ricordiamo che in occasione della lunga Settimana del Black Friday, Amazon ha esteso il periodo utile per effettuare il reso degli articoli acquistati. Ci sarà tempo fino al 31 gennaio 2023. Tutti i dettagli nella pagina dell’iniziativa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.