Cyber Monday: MacBook Pro 2023 M3 con 200€ di sconto

Il prezzo non è banale, ma non lo è neanche lo sconto di 200 euro attivo per il Cyber Monday di Amazon sul nuovo e potentissimo MacBook Pro con chip M3 Pro. Puoi acquistarlo fino a questa sera a questo incredibile prezzo: naturalmente puoi scegliere il pagamento a rate per ammortizzare la spesa.

MacBook Pro 2023 con M3 Pro: semplicemente un mostro

Il cuore di questo MacBook è il potente chip Apple M3 Pro, con una CPU fino a 12-core e una GPU fino a 18-core. Preparati a sperimentare prestazioni straordinarie, ideali per le sfide più impegnative, come la manipolazione di gigapixel di immagini panoramiche o la compilazione di milioni di righe di codice. I super poteri di M3 Pro sono qui per rendere ogni tua attività un’esperienza senza precedenti.

La batteria di questo MacBook Pro è una vera maratona, offrendoti fino a 18 ore di autonomia grazie all’efficienza del chip Apple. Lavora senza limiti, anche quando non sei collegato alla corrente, e goditi prestazioni incredibili in ogni momento della giornata.

Il display Liquid Retina XDR da 14,2″ è uno spettacolo per gli occhi, con una gamma dinamica estrema e luminosità che raggiunge i 1000 nit per contenuti HDR e 600 nit per i contenuti SDR. Che tu stia lavorando o godendo del tuo tempo libero, questo display professionale ti offrirà sempre il massimo.

La videocamera FaceTime HD a 1080p, i tre microfoni in array e il sistema a sei altoparlanti con audio spaziale offrono un’esperienza avanzata di videochiamate e audio di alta qualità. Sarà come essere sempre nel centro dell’azione, ovunque tu sia.

Per quanto riguarda la connettività, questo MacBook Pro ha tutto ciò di cui hai bisogno. Dalla porta MagSafe per la ricarica alle tre porte Thunderbolt 4, uno slot SDXC card, una porta HDMI e un jack per le cuffie, sei pronto a collegarti a tutto. Il Wi-Fi 6E e il Bluetooth 5.3 garantiscono connessioni veloci e affidabili, mentre il chip M3 Pro ti consente di collegare fino a due monitor esterni, o addirittura quattro con il chip M3 Max.

Non farti scappare questa occasione di entrare nel futuro della tecnologia. Acquista oggi il MacBook Pro 2023 M3 con uno sconto eccezionale di 200 euro grazie alle offerte del Cyber Monday su Amazon. La potenza è ora nelle tue mani.

