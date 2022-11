Cyber Monday: microSD 128 a prezzo stracciato

Il Cyber Monday è l’occasione perfetta per approfittare di sconti e offerte su articoli delle categorie Elettronica e Informatica. Lo testimonia la promozione in corso su Amazon che mette in vendita la microSD da 128 GB della linea Trascend 300S a prezzo stracciato.

Trascend 300S: microSD 128 GB, sconto Cyber Monday

Compatibile con tutti i dispositivi dotati di questo slot, è caratterizzata da prestazioni di Classe 1 con velocità fino a 95 MB/s in lettura e 45 MB/s in scrittura. È dunque adatta a smartphone, tablet, videocamere, fotocamere, lettori multimediali e per conservare i propri file su un supporto portatile. Il design è progettato per resistere a urti, cadute, temperature estreme, acqua e persino raggi X. Se hai bisogno di altre informazioni le trovi nella scheda del prodotto.

In questo momento, grazie al Cyber Monday in corso che conclude la lunga Settimana del Black Friday su Amazon, hai la possibilità di acquistare la microSD con capacità pari a 128 GB della linea Trascend 300S al prezzo finale di soli 13,41 euro.

La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un paio di giorni per gli abbonati Prime.

