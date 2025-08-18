 Apple iPhone 16e a prezzo sorprendente su eBay: ultimi 10 pezzi
Ultimi 10 pezzi disponibili su eBay per il nuovo Apple iPhone 16e 128GB a un prezzo davvero sorprendente: approfittane finché sei in tempo.
Tecnologia Mobile
Ultimi 10 pezzi disponibili su eBay per il nuovo Apple iPhone 16e 128GB a un prezzo davvero sorprendente: approfittane finché sei in tempo.

Sono rimasti solo gli ultimi 10 pezzi disponibili per il nuovo Apple iPhone 16e 128GB in offerta a un prezzo sorprendente su eBay. Cosa stai aspettando? Questo è il momento per fare l’affare del giorno. Acquistalo subito a soli 569 euro, invece di 729 euro (prezzo ufficiale di listino). Questo smartphone è davvero una sorpresa quando lo userai tutto il giorno, non vorrai più farne a meno.

iPhone 16e: ora tuo a 569€

Scegliendo questo gioiellino ottieni un telefono completo di tutto. Tra l’altro, su eBay, hai anche la possibilità di scegliere 3 pagamenti da 187,67 euro a interessi zero. Dovrai semplicemente selezionare PayPal o Klarna per ottenere questo pagamento a tasso zero davvero molto conveniente. La consegna gratuita è inclusa per molte delle destinazioni in Italia.

Apple iPhone 16e: il più nuovo al miglior prezzo

Con Apple iPhone 16e entri nel mondo di Casa Cupertino al miglior prezzo di sempre ed è il modello più nuovo al momento. Confermalo subito a soli 569 euro su eBay. Sono rimasti solo 10 pezzi disponibili in questo momento, salvo esaurimento scorte. Una promozione decisamente golosa per questo gioiellino che assicura una longevità di aggiornamento software imbattibile.

Tra l’altro, grazie al Chip A18 di Apple è anche dotato di Apple Intelligence e riceverà le future funzionalità che saranno, come promesso da Tim Cook, davvero eccezionali. Nel frattempo puoi sfruttare quelle già disponibili e prestazioni davvero eccellenti che lo rendono un gioiellino molto reattivo ed estremamente fluido durante l’utilizzo sia quotidiano che particolare, come gaming e intrattenimento.

Apple iPhone 16e 128GB Black Nero Garanzia Europa

iPhone 16e: ora tuo a 569€

Non perdere altro tempo, rischi di rimanere a bocca asciutta. Approfitta ora del prezzo super vantaggioso che trovi in esclusiva su eBay. Acquista immediatamente iPhone 16e a soli 569 euro, invece di 729 euro. Si tratta di un’opportunità imperdibile che sta andando a ruba velocemente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 18 ago 2025

Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
18 ago 2025
