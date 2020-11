Nella giornata del Cyber Monday su Amazon un monitor da 23,8 pollici in sconto del 20%, al minimo dal suo lancio: si tratta del Lenovo C24-25 proposto con uno sconto del 20% sul prezzo di listino. Uno schermo del design minimalista ed elegante, con bordi sottili a circondare il pannello su tre dei quattro lati.

Monitor Lenovo da 23,8 pollici a -20% nel Cyber Monday

La risoluzione Full HD (1920×1080 pixel) consente di visualizzare i contenuti in alta qualità, qualunque essi siano. Sul retro sono presenti gli ingressi HDMI e VGA. La frequenza di aggiornamento arriva a 75 Hz ed è presente il supporto alla tecnologia FreeSync per ridurre artefatti visivi e disallineamenti dell’immagine. Il tempo di risposta è 4 ms. Non mancano nemmeno il sistema Low Blue Light per non affaticare gli occhi e la superficie anti-riflesso.

Al prezzo di soli 102,99 euro invece di 129,00 euro come da listino è un’occasione da non lasciarsi sfuggire per chi cerca un nuovo monitor da aggiungere alla propria postazione desktop. L’offerta è valida solo per oggi, nella giornata del Cyber Monday che chiude la lunga parentesi del Black Friday.