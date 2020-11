In molti preferiscono acquistare i programmi e installarli in locale, pagandoli solo una volta per poi non dover più fare i conti con gli abbonamenti da rinnovare ogni mese oppure ogni anno: a loro è rivolta l’offerta di oggi disponibile per il Cyber Monday su Amazon. Si tratta del pacchetto Office Home & Student acquistabile con uno sconto del 36% sul prezzo di listino.

Cyber Monday: Office Home & Student a -36% su Amazon

Include le versioni complete per Windows e macOS dei software Word, Excel, PowerPoint e OneNote utili per la creazione, modifica e gestione di documenti e note.

Tutto questo al prezzo di 94,99 euro invece di 149,00 euro come da listino. All’atto dell’acquisto è possibile scegliere se ricevere il codice di attivazione via posta oppure immediatamente via email: la spesa non cambia. La licenza è ufficiale e dà diritto al supporto tecnico da parte Microsoft per 60 giorni senza alcun costo aggiuntivo. È una delle offerte proposte oggi su Amazon in occasione del Cyber Monday, giornata che va a chiudere l’abbuffata di sconti della settimana del Black Friday.