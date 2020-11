Forse ci siamo lasciati alle spalle l’abbuffata del Black Friday, ma gli sconti non sono finiti: tra quelli di oggi nella categoria Informatica su Amazon segnaliamo la SSD portatile da 120 GB di TOPESEL proposta con uno sconto del 20% sul prezzo di listino. Un dispositivo veloce, affidabile e sicuro per lo storage dei propri dati.

SSD portatile da 120 GB a -20% su Amazon

È pienamente compatibile con la maggior parte di computer, smartphone, tablet e altri device con sistema operativo Windows, macOS, Android, iOS, iPadOS e così via, ma anche con le console videoludiche. Le dimensioni compatte permettono di portarla sempre con sé, in tasca, nella borsa o nella custodia del laptop.

La SSD portatile di TOPESEL si connette tramite cavo USB 3.1 (Type-C) arrivando a una velocità di 450 MB/s nel trasferimento dati in lettura e 400 MB/s in scrittura. Al prezzo di soli 29,59 euro (invece di 36,99 euro come da listino) è un’occasione da non lasciarsi sfuggire.

È una delle migliori offerte ancora disponibili su Amazon in questa breve parentesi tra il Black Friday di ieri e il Cyber Monday di lunedì: per vederle tutte basta un click.