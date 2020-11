Non una chiavetta come tutte le altre: Lexar JumpDrive da 128 GB integra un lettore di impronte digitali per garantire che i dati conservati rimangano al sicuro e non accessibili da altri. Oggi è proposta su Amazon con uno sconto del 18% sul prezzo di listino in occasione del Black Friday.

Lexar JumpDrive: pendrive USB 3.0 da 128 GB con fingerprint

C’è anche la crittografia AES a 256-bit per un ulteriore livello di protezione delle informazioni. Garantita la piena compatibilità con tutti i computer con sistema operativo Windows, macOS e Linux. La connessione avviene tramite standard USB 3.0 così da poter contare su un trasferimento veloce fino a 150 MB/s. Tutto questo in dimensioni pari a 14x10x0,6 centimetri e con un peso di soli 20 grammi.

Lexar JumpDrive permette di memorizzare fino a dieci impronte e il riconoscimento avviene in meno di un secondo. Al prezzo di 50,16 euro invece di 62,29 euro come da listino è un’occasione da non lasciarsi sfuggire per avere sempre con sé una periferica di storage sicura e affidabile. L’offerta è valida solo nella giornata di oggi per il Black Friday.