Non una stampante come tutte le altre: Epson EcoTank ET-2720 è tra le offerte più interessanti nella categoria Informatica per questo Black Friday su Amazon, per le ragioni che descriveremo a breve: è possibile acquistarla con il 40% di sconto sul prezzo di listino. Si tratta di un’unità multifunzione che permette dunque di eseguire scansioni e fotocopie.

Epson EcoTank ET-2720: forte sconto per il Black Friday

Il punto di forza è la totale assenza di cartucce: funziona con serbatoi di inchiostro ricaricabili e questo si traduce in un enorme risparmio (stimato fino al 90%). All’atto dell’acquisto viene fornito un quantitativo di inchiostro equivalente a 88 cartucce sufficiente per stampare circa 4.500 pagine in bianco e nero e 7.500 a colori. A questo si aggiunge il supporto alla tecnologia WiFi (e WiFi Direct) per gestire il processo da qualsiasi dispositivo senza l’ingombro dei cavi, anche da smartphone, tablet e computer. La testina Micro Piezo garantisce una qualità elevata del risultato.

Sulla parte frontale di Epson EcoTank ET-2720 trova posto un display LCD (con diagonale da 3,7 centimetri). Al prezzo di 179,99 euro invece di 300,99 euro come da listino è un’occasione da non lasciarsi sfuggire nel Black Friday di Amazon, soprattutto per i piccoli uffici e per chi lavora da casa in smart working.