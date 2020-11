Comode le piattaforme cloud, bello il calendario digitale con gli appuntamenti sincronizzati su tutti i dispositivi, ma volete mettere l’agenda cartacea da tenere sulla scrivania? Una fedele compagna nel lavoro quotidiano a cui ancora oggi, nell’era del tutto connesso, in molti non possono e non vogliono rinunciare. Il Black Friday può essere l’occasione per comprarne una per il 2021 in sconto: molte di quelle Moleskine sono in offerta.

L’agenda Moleskine 2021 in sconto per il Black Friday

Quella giornaliera da 18 mesi (608 pagine, fino a dicembre 2021) in formato 13×21 cm con copertina rigida e chiusura ad elastico è acquistabile con il 32% di sconto rispetto al prezzo di listino.

Decisamente meno anonime quelle in edizione limitata di Alice nel Paese delle Meraviglie (-41%), Il Piccolo Principe (-20%) e Peanuts (-26%).

In attesa di poterci finalmente lasciare alle spalle una volta per tutte questo 2020 di certo non semplice, iniziamo a guardare avanti, cominciamo approfittando di qualche sconto in queste ultime ore di Black Friday.