Come diceva qualcuno: “La potenza è nulla, senza il controllo”. E per controllare un PC, per quanto potente sia, serve un monitor all’altezza: il modello HP V27i da 27 pollici è proposto oggi su Amazon con uno sconto del 23% sul prezzo di listino in occasione del Black Friday. Un’offerta che tornerà utile a molti.

Il monitor HP V27i in sconto per il Black Friday

Con risoluzione Full HD e pannello IPS ha tutte le carte in regola per diventare un compagno di lavoro ideale nel quotidiano, potendo gestire più finestre in contemporanea in modalità multitasking grazie all’ampia diagonale. Tra le altre caratteristiche si segnalano la superficie antiriflesso, la tecnologia Low Blue Light che non affatica gli occhi e il tempo di risposta di soli 5 millisecondi. Sul pannello posteriore trovano posto gli ingressi VGA e HDMI 1.4. Le dimensioni sono 61,2×4,8×36,8 centimetri. Inclusa nella confezione la staffa per il montaggio a parete.

I bordi molto sottili che circondano HP V27i su tre dei quattro lati rendono il design minimalista ed elegante. Al prezzo di 114,99 euro invece di 149,99 euro come da listino è un’occasione da non lasciarsi sfuggire, una delle più interessanti della categoria Informatica di questo Black Friday su Amazon.