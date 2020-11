Zero compromessi in termini di prestazioni e ampia capacità di storage per l’unità SSD NVMe da 2 TB della linea Western Digital Black SN750, oggi proposta su Amazon con il 49% di sconto sul prezzo di listino in occasione del Black Friday. L’unità è dotata di dissipatore per una dispersione efficiente del calore generato durante l’utilizzo.

Western Digital Black SN750: SSD NVMe da 2 TB a -49%

Non un modello come tutti gli altri: arriva a una velocità di 3.740 MB/s nel trasferimento dati riducendo al minimo i tempi di attesa in fase di avvio del computer e di caricamento, salvataggio o elaborazione dei file. Il fattore di forma è M.2 2280.

La gamma Black SN750 di Western Digital è composta da SSD indirizzate a chi non vuole colli di bottiglia in fatto di performance: dal gaming all’editing, non delude in ogni ambito di applicazione. L’offerta che permette di acquistarla quasi a metà prezzo in occasione del Black Friday su Amazon vede l’unità al suo minimo storico.