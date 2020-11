Se in questo 2020 difficile i Chromebook hanno mantenuto alte le vendite del mercato PC non è un caso: si tratta di dispositivi dall’elevato rapporto qualità-prezzo, versatili e adatti alla collaborazione da remoto così come alla didattica a distanza. Qui proponiamo il modello HP Chromebook x360 12b-ca0006nl oggi in offerta su Amazon per il Black Friday al prezzo di 399,99 euro.

Black Friday: HP Chromebook x360 12b a 399,99 euro

La scheda delle specifiche tecniche vede la presenza di un display touch da 12 pollici con risoluzione 1366×912 pixel e pannello IPS, processore Intel Pentium Silver N5030, 4 GB di RAM DDR4, memoria eMMC da 64 GB, modulo WiFi, Bluetooth, webcam Wide Vision HD con microfono integrato, altoparlanti, lettore per schede SD e Micro SD e porta USB Type-C. L’autonomia dichiarata supera le 13 ore con una sola ricarica della batteria. Come si può vedere dall’immagine qui sotto il design convertibile permette di utilizzarlo all’occorrenza anche come un grande tablet.

Lato software è presente il sistema operativo Chrome OS mantenuto sempre aggiornato da Google. Disponibili anche le applicazioni Android da installare direttamente dalla piattaforma Play Store. Tutto questo al prezzo di 399,99 euro in occasione del Black Friday, un’ottima occasione di cui approfittare, ma solo per poche ore.