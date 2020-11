Offerta lampo per questo ultimo scorcio di Black Friday su Amazon: la stampante 3D modello Anycubic Photon S è al momento acquistabile (fino all’esaurimento delle unità) con uno sconto del 46% sul prezzo di listino. Non impiega filamenti per creare gli oggetti, ma il processo di fotopolimerizzazione.

Anycubic Photon S: la stampante 3D al prezzo minimo per il BF

Nella vasca interna avviene la solidificazione della resina grazie all’impiego di una fonte di luce UV. Il formato è compatto: il volume di stampa arriva a 115x65x165 mm. Presente anche un display LCD touchscreen con diagonale pari a da 2,8 pollici attraverso il quale controllare ogni operazione.

Nella confezione di Anycubic Photon S sono inclusi mezzo litro di materiale per iniziare subito a stampare, tre paia di guanti, una mascherina, viti extra, un kit di strumenti, una memoria USB, il necessario per l’alimentazione e ovviamente il manuale. Tutto questo ora al prezzo di 319,99 euro invece di 589,99 euro come da listino, una delle migliori offerte su Amazon per questo ultimo scorcio di Black Friday.