Sonos Beam, soundbar con sconto e senza compromessi

La soundbar Sonos Beam vive un improvviso sconto di 100 euro, pari al 22% del prezzo ufficiale, scendendo così da 449 euro a 349 euro. Può essere questa una delle grandi occasioni di queste ultime ore di sconti su Amazon, e vi spieghiamo il perché.

Sonos Beam, l’unico compromesso è sul prezzo

Ci sono soundbar di ogni tipo e prezzo, che hanno la capacità di sopperire in qualche modo agli apparati audio – spesso estremamente lacunosi – dei televisori. Chi cerca una soundbar, però, per definizione sta cercando qualità nell’esperienza audio, così da trasformare gli stupendi display di oggi in veri e propri cinema casalinghi, in grado di abbracciare lo spettatore in un’esperienza sonora che arrivi al cuore. Ma se l’intento è realmente questo, allora non si può cedere a compromessi che non siano quelli di uno sconto improvviso per il Black Friday: sulla qualità non si può transigere.

La Sonos Beam è compatta, con un design essenziale che ben si sposa con l’essenzialità degli schermi tv. Porta in dote la piena compatibilità con Assistente Google e Alexa ed è stata ottimizzata per enfatizzare il suono della voce. La soundbar, inoltre, non necessita di prodotti ulteriori di completamento: offre suono bilanciato grazie a “quattro woofer ellittici a gamma completa e un tweeter armonizzano le frequenze basse e alte“, ma elimina la necessità di sub-woofer grazie a “tre diffusori passivi intensificano e rafforzano i bassi“.

100 euro di sconto, ma la qualità è una certezza. La smart tv non sarà mai completa senza un adeguato supporto auto, e questo chi sta cercando una soundbar lo sa bene.