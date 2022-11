Cyber Monday: quattro soundbar da non perdere

Il Cyber Monday Amazon vede molte opzioni disponibili in ambito soundbar. Il motivo è chiaro: le tv di nuova generazione hanno pannelli insuperabili, grandi dimensioni e splendida luminosità, ma sono tutte estremamente carenti sul fronte dell’acustica. La sottigliezza impone infatti qualche compromesso e tutti i grandi marchi hanno scelto così di sacrificare l’audio in favore dell’immagine. Per poter ottenere un’esperienza come si deve, quindi, occorre affidarsi a chi l’audio lo sa gestire ed a chi gli sconti li sa proporre.

Ecco dunque quattro occasioni interessanti per chi sta pensando ad una soundbar per impreziosire il proprio salotto, animare la musica di casa o esaltare l’effetto cinema di un nuovo televisore.

Samsung Soundbar HW-Q930B/ZF

Alta qualità, alto potenziale, alto sconto: il taglio del 33% porta il prezzo da 999 a 669 euro per una configurazione 9.1.4 dei canali che promette grandi performance. È questo il miglior prezzo mai raggiunto da questa soundbar composta da subwoofer e speaker, con potenza da 540W e audio 3D.

LG S65Q

Con questo modello il budget necessario scende a 249 euro, godendo di uno sconto del 38% rispetto ai 399 euro di partenza. Niente male per una soundbar da 420W con 3.1 canali. Si tratta del modello 2022, già da qualche settimana a prezzo ridotto e che in questa giornata tocca il suo miglior prezzo di sempre.

Bose Solo 5

Bose. What else? La qualità è parte integrante del brand, che in questo contesto mette a punto una soundbar da 2 canali scontata del 42% (da 280 a 161,90 euro). Anche in questo caso il Cyber Monday è la miglior occasione di sempre per mettere mano a questo dispositivo e la soundbar può diventare all’occorrenza impianto sostitutivo per l’audio della tv, oppure semplice amplificatore Bluetooth per musica da altri device (ad esempio dallo smartphone).

TCL TS6100

L’opzione low cost in ambito soundbar è la TCL TS6100, che il gruppo sconta del 31% facendo scendere il prezzo a soli 54,99 euro. 120W di potenza, in questo caso, abbinati a dolby audio a 2 canali. La soundbar aveva già raggiunto questo prezzo in passato in occasione di brevi offerte lampo, ma per il Cyber Monday lo sconto supera anche quello del Black Friday.

Quattro prodotti, quattro fasce di prezzo, quattro opzioni estremamente valide. Ottimo il rapporto qualità/prezzo, insomma, per approfittare al meglio del Cyber Monday e sentire lo sconto suonare dolci melodie con bassi profondi e massima enfasi sonora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.