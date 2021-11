Cyber Monday: sconto Panda Antivirus del 60%

La protezione del proprio PC diventa sempre più importante, e non passa più semplicemente da un antivirus che blocca eseguibili potenzialmente dannosi per il sistema, ma passa anche per la navigazione e tutti i siti che possono avere popup o click involontari che possono portarci su pagine progettate per far scaricare software malevolo. Per questo occorre dotarsi di un antivirus al passo con i tempi in grado di garantire protezione anche direttamente sul web, oltre a scansionare quello che c’è di dannoso sul proprio sistema. Parliamo quindi del pacchetto in sconto per il Cyber Monday di Panda, una delle società che opera da anni nel campo della sicurezza informatica con un antivirus completo.

Sconto mai visto prima su tutti i piani Panda antivirus

La suite Panda Dome Essential infatti è disponibile con uno sconto del 60%, un prezzo che ancora non si era visto e che può essere bloccato se preso velocemente entro la fine di questo breve periodo di sconti.

Troviamo anche altri pacchetti che danno protezione di un anno, ovvero Advanced, Complete e Premium. Partiamo dalla Essential per capire quali sono le differenze.

Non si tratta solo di protezione antivirus in tempo reale, ma anche filtro WiFi, dunque quando si accede a reti non proprie e quello che riguarda i supporti di storage esterno, che vengono scansionati prima di dare accesso alle risorse del sistema.

Inoltre già dalla versione iniziale viene offerta una VPN con 150 MB di traffico al giorno per navigare in forma completamente anonima, ottima per chi si sposta o se si vuole accedere a siti con blocchi relativi alla propria posizione. Salendo in termini di licenza si arriva anche ad avere password manager e filtri di parental control, dunque da valutare in base alle proprie esigenze. Lo sconto c’è su tutto, e conviene approfittarne.