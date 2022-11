Xiaomi Smart TV: lo sconto è da Cyber Monday

Da 43 a 55 pollici di diagonale, funzionalità da Smart TV integrate e la garanzia di un marchio leader nel mercato dell’elettronica: i televisori della linea Xiaomi F2 sono protagonisti di ottimi sconti nel Cyber Monday su Amazon, con prezzi a partire da soli 269 euro.

Cyber Monday: lo sconto sulle Smart TV di Xiaomi

Tra le specifiche tecniche c’è la presenza della piattaforma Fire TV preinstallata: è dunque possibile anche interagire a voce con l’assistente virtuale Alexa. Nessun problema nemmeno con le app per lo streaming da Netflix, Prime Video, Disney+, NOW, DAZN, Infinity, RaiPlay e altri servizi. ancora, non mancano le connessioni HDMI 2.1, WiFi, Bluetooth e USB, così come la tecnologia HDR10. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella scheda del prodotto.

Ecco gli sconti di oggi, per il Cyber Monday.

La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in pochi giorni: verificare le tempistiche esatte nelle schede dei prodotti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.