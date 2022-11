Cyber Sale NordPass: sconto del 43% sul password manager

Per chi è a caccia di offerte interessanti, questo periodo dell’anno è sicuramente uno dei più attesi, visto il Black Friday e il Cyber Monday che si susseguono nel giro di pochi giorni.

In questo contesto temporale, si inserisce anche il Cyber Sale di NordPass, nota piattaforma per la gestione delle password. Attraverso questa promozione infatti è possibile ottenere uno sconto del 43%, portando il suo costo mensile a soli 1,69 euro al mese.

Il servizio, realizzato e proposto dalla stessa azienda che si occupa di NordVPN, rappresenta un vero e proprio punto saldo del settore, offrendo qualità e funzioni difficilmente individuabili tra la concorrenza.

Cyber Sale NordPass? Puoi pagare il miglior password manager con il prezzo di un caffè al mese

Perché questo password manager è così interessante? Le caratteristiche che permettono a NordPass di spiccare dai tanti competitor sono molteplici.

Questo permette di salvare un numero illimitato di parole d’accesso, consentendo il riempimento automatico di form e moduli presenti sui siti Web. La possibilità di importare ed esportare password, così come la possibilità di generarne di complesse, sono altri plus notevoli.

La sincronizzazione automatica tra più dispositivi e la possibilità di individuare le password deboli (per poi sostituirle) sono un vantaggio non da poco a livello di sicurezza ed esperienza utente.

La scansione del Web, per individuare eventuali perdite di dati, risulta infine un’ottimo modo di comprendere subito se qualche malintenzionato è entrato già in possesso di una delle proprie password.

In poche parole, NordPass è uno strumento completo per la gestione della password che, visti i tanti pericoli odierni in rete, sono sotto costante minaccia da parte di hacker e malintenzionati vari.

