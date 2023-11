Cyber Week LastPass: proteggi le tue password al 30% di sconto

LastPass è uno dei migliori password manager attualmente sul mercato, che conta più di 33 milioni di utenti attivi nel mondo. Questo gestore offre un piano base gratuito, che permette di archiviare in modo sicuro un numero illimitato di password e offre 50 MB di spazio di archiviazione per le note. Tuttavia, l’account è accessibile da un solo dispositivo. La crittografia zero knowledge di LastPass, disponibile su tutti i piani, impedisce che utenti terzi o la stessa azienda riesca a scoprire e ad accedere ai tuoi dati. Inoltre, grazie al monitoraggio del dark web, saprai sempre se le tue password sono state compromesse e si trovano negli archivi del dark web. La vera forza di LastPass sta però nei piani a pagamento, che offrono opzioni avanzate. Inoltre, in occasione della Cyber Week, potrai approfittare di un ulteriore 30% di sconto sui piani Premium, Family e Team (quest’ultimo dedicato agli utenti aziendali).

LastPass: con la Cyber Week proteggi le tue password ad un prezzo vantaggioso

Come già accennato, per ottenere il massimo da LastPass, la migliore soluzione è quella di acquistare un piano in abbonamento. Il piano Premium offre tutti i vantaggi del piano gratuito, come le password illimitate, il salvataggio e il riempimento automatico delle password, il generatore di password, la dashboard di sicurezza e l’accesso agli account tramite passkey. A ciò bisogna aggiungere che Premium permette di accedere da diversi dispositivi, offre 1 GB di spazio di archiviazione file crittografato, la possibilità di effettuare la condivisione da uno a molti, opzioni MFA avanzate, l’assistenza personalizzata e l’accesso di emergenza. Il piano Family è simile al precedente, ma permette di sfruttare 6 account LastPass. Inoltre, include anche una Dashboard dell’amministrazione familiare e la possibilità di creare cartelle condivise illimitate.

LastPass Premium è disponibile per un anno al prezzo di 2,03 euro al mese, mentre Family, l’offerta più vantaggiosa, al prezzo di 2,73 euro al mese. Queste tariffe sono già scontate del 30% per la promozione del Black Friday e sono attivabili soltanto con fatturazione annuale. Prova LastPass, grazie all’estensione per browser o la pratica app, potrai avere le tue password sempre al sicuro e accessibili in ogni momento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.