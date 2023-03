Cyberattacco contro lo sviluppatore di S.T.A.L.K.E.R. 2

GSC Game World ha comunicato di aver subito un attacco informatico da cybercriminali russi. Gli autori dell’intrusione nei sistemi aziendali hanno minacciato di pubblicare i materiali del gioco S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, che verrà lanciato entro il 2023, se la software house ucraina non farà quanto indicato nel post su VKontakte entro il 15 marzo.

Ricatto e intimidazione contro GSC Game World

GSC Game World ha comunicato che l’accesso ai sistemi interni è stato ottenuto attraverso l’account di un dipendente. Non viene spiegata la modalità usata dai cybercriminali, ma quasi certamente si tratta della classica combinazione tra phishing e ingegneria sociale. Lo scopo principale è quello di usare i dati rubati per ricatto e intimidazione.

A message from GSC Game World team pic.twitter.com/rqRM0tFZmO — S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) March 12, 2023

La software house sottolinea che questo non è il primo tentativo, in quanto gli attacchi proseguono da oltre un anno. I cybercriminali russi cercano di danneggiare il processo di sviluppo dei giochi e la reputazione dell’azienda. Il motivo è legato alla guerra in Ucraina. GSC Game World ha ovviamente condannato l’invasione russa, come si può leggere nel comunicato pubblicato sul sito ufficiale.

I cybercriminali hanno scritto un post su VKontakte con alcune immagini del gioco S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl che confermano il furto dei materiali dai server della software house ucraina. Gli autori dell’intrusione non hanno chiesto denaro, ma il rispetto di tre condizioni entro il 15 marzo.

GSC Game World deve chiedere scusa ai giocatori russi e bielorussi, togliere il ban all’account di un utente nel canale Discord del gioco e tradurre il gioco anche in russo (al lancio oppure tramite aggiornamento successivo). La software house ha già dichiarato che non soddisferà nessuna richiesta.

Nel caso in cui dovessero essere pubblicati i contenuti del gioco, GSC Game World chiede agli utenti di non condividere le informazioni. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl dovrebbe essere rilasciato a dicembre.