Anche i cybercriminali festeggiano San Valentino

Ogni occasione è buona per distribuire malware. Anche la festa dedicata agli innamorati è attesa dai cybercriminali, ma solo per fare un altro tipo di “regalo”. Gli esperti di Check Point Software hanno rilevato oltre 15.000 nuovi domini che contengono i termini “love” e “valentine” nel nome. Circa il 10% di essi è stato registrato per creare un sito di phishing. Gli utenti dovrebbero sempre installare una soluzione di sicurezza che blocca questo tipo di minaccia.

San Valentino, una festa per i cybercriminali

I ricercatori di Check Point Software hanno rilevato a gennaio un incremento del 54% dei domini a tema San Valentino rispetto ai tre mesi precedenti. Il trend è proseguito a febbraio con circa 2.900 domini nei primi sette giorni. La maggioranza sono legittimi, ma 1 su 10 ospita siti creati solo per ingannare il visitatore e convincerlo ad inserire i dati personali.

Una delle campagne di phishing più recenti prevede l’invio di un’email con oggetto “Il tuo regalo di San Valentino è arrivato!“. Nel messaggio è presente l’immagine di una gift card (carta regalo) con il link verso un sito che invita l’ignara vittima ad inserire i suoi dati personali per riscattare il codice dello sconto.

Check Point Software consiglia di prestare molta attenzione alle email ricevute, controllando bene l’indirizzo del mittente ed eventuali errori ortografici o grammaticali. Purtroppo la crescente diffusione delle intelligenze artificiali generative, come ChatGPT, permette ai cybercriminali di scrivere email di phishing quasi perfette che sembrano provenire da mittenti affidabili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.