Cyberghost è in offerta: solo 2,03 €/mese per una VPN illimitata e sicura

Cyberghost si conferma la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di una VPN illimitata. Grazie all’offerta in corso, infatti, il servizio è ora disponibile in sconto dell’83%, con un prezzo ridotto ad appena 2,03 euro al mese.

La promozione riguarda il piano 2 anni che include anche 4 mesi aggiuntivi, per un accesso illimitato alla rete VPN valido per ben 28 mesi. Per tutti i nuovi utenti c’è anche una Garanzia soddisfatti o rimborsati di 45 giorni.

Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto e raggiungere così il sito ufficiale di Cyberghost. Basteranno poi pochi secondi per attivare il servizio.

Perché scegliere Cyberghost come nuova VPN illimitata

Con Cyberghost è possibile sfruttare:

una connessione senza limiti di banda e di traffico dati

di banda e di traffico dati la crittografiaAES a 256 bit per il traffico dati

per il traffico dati una politica no log che elimina qualsiasi forma di tracciamento dell’attività online dell’utente

che elimina qualsiasi forma di tracciamento dell’attività online dell’utente un network di migliaia di server, sparsi in tutto il mondo, per poter aggirare , facilmente, i blocchi geografici online

, facilmente, i l’uso della VPN da 7 dispositivi in contemporanea (con possibilità, quindi, di dividere la spesa)

Cyberghost ha un costo di 2,03 euro al mese. L’offerta, come indicato in precedenza, garantisce uno sconto dell’83% ed è legata all’attivazione del piano biennale con 4 mesi aggiuntivi. Per chi sceglie Cyberghost c’è anche il piano semestrale (6,99 euro al mese) oltre al piano mensile (11,99 euro al mese).

Le offerte sono disponibili di seguito.

L’attivazione di uno dei piani di Cyberghost prevede la fatturazione anticipata, con possibilità di pagare anche tramite PayPal e, quindi, attivare il pagamento in 3 rate senza interessi. Da notare che per tutte le versioni della VPN è sempre disponibile una Garanzia soddisfatti o rimborsati. Con il piano biennale, questa garanzia è esercitabile entro 45 giorni dall’attivazione dell’offerta.