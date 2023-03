Cyberghost, il servizio VPN ultrasicuro a soli 2 euro al mese

Un servizio VPN ultrasicuro è quello che garantisce il massimo della protezione e della privacy online. Questo è un punto fondamentale da considerare quando si sceglie un servizio del genere.

A ogni utente su Internet viene assegnato un indirizzo di protocollo distintivo dal proprio provider di servizi, assicurando che la sua posizione sulla rete possa essere facilmente rintracciata.

L’utilizzo di un servizio VPN devia il traffico Internet attraverso un server VPN, invece che direttamente alla destinazione finale.

Di conseguenza, chiunque tenti di tracciare le tue attività osserverà solo l’indirizzo IP della VPN, non quello effettivo, proteggendo efficacemente la tua privacy.

Ma se questo tipo di lavoro non viene fatto in modo efficace, la protezione serve a poco. Per questo devi affidarti a servizi VPN come Cyberghost, uno dei migliori in circolazione e che costa soltanto 2 euro al mese.

CyberGhost, il servizio VPN ultrasicuro che cercavi

Il servizio VPN ultrasicuro che stavi cercando prende il nome di Cyberghost. Vantando una vasta rete di server sparsi in tutto il mondo, un quartier generale rumeno rispettoso della privacy e una suite completa di servizi, questa VPN offre le migliori prestazioni in termini di sicurezza.

Con politiche trasparenti e solide misure di sicurezza, si è guadagnata la reputazione di una delle migliori VPN disponibili. Fondata nel 2011, l’azienda ora serve ben 38 milioni di utenti in tutto il mondo.

CyberGhost supera i suoi concorrenti con un’ampia rete di 8.031 server in tutto il mondo. Operando in 51 paesi, il servizio fornisce anche indirizzi IP per altri 40 paesi.

Con la tecnologia avanzata al suo interno, con CyberGhost VPN i dati operativi vengono archiviati nella memoria ad accesso casuale del server anziché sui dischi, garantendo che i tuoi dati rimangano al sicuro dai cyber predatori.

Inoltre, la Romania vanta alcune delle leggi sulla privacy più severe tra le nazioni. Detto questo, devi soltanto abbonarti cliccando sul link sottostante:

Pagherai esattamente 2,11 euro al mese e avrai a disposizione una garanzia di rimborso entro 45 giorni nel caso in cui decidessi di non avvalerti più di questo servizio.

