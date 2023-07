Cyberghost, la VPN migliore ora a prezzo TOP

Il concetto di privacy online è molto prezioso, ma spesso viene messo a repentaglio da individui intrusivi e restrizioni geografiche.

Se stai cercando un metodo semplice ed efficiente per salvaguardare la tua privacy e accedere a contenuti in tutto il mondo, CyberGhost VPN è la scelta perfetta per te.

Con l’attuale promozione attiva, puoi risparmiare un impressionante 82% e acquistare un abbonamento VPN di due anni al prezzo conveniente di 2,19 euro al mese, che include anche altri tre mesi gratuiti.

Con CyberGhost sicurezza e privacy garantiti

CyberGhost VPN dà la priorità alla tua sicurezza e privacy sopra ogni altra cosa. Per salvaguardare la tua connessione da potenziali pericoli esterni, utilizza la crittografia AES a 256 bit all’avanguardia, comunemente usata dai militari.

Inoltre viene implementata una rigorosa politica di no-log, garantendo che le tue attività online rimangano completamente private e anonime.

Con CyberGhost puoi navigare in Internet in tutta tranquillità, sapendo che nessuna traccia della tua presenza online verrà lasciata indietro.

Grazie all’ampia rete di server di CyberGhost VPN, l’accesso a contenuti con restrizioni disponibili solo in regioni specifiche è un processo semplice.

Aggirando le restrizioni geografiche, puoi sbloccare una moltitudine di opportunità. Con una rete globale di oltre 9.097 server, hai la libertà di riprodurre in streaming film, serie TV e sport da qualsiasi luogo in tutto il mondo.

Inoltre, CyberGhost VPN va oltre la protezione di base offrendo misure di sicurezza avanzate come la protezione da perdite DNS e la funzione Kill Switch, garantendo una sicurezza completa da tutte le angolazioni.

Per il solo costo di € 2,19 al mese, la promozione CyberGhost VPN ti offre l’opportunità di assicurarti un abbonamento VPN di due anni, con altri tre mesi gratuiti.

Questa tariffa nominale è solo una frazione del costo complessivo, garantendo sia la salvaguardia della tua privacy che la concessione dell’accesso a una vasta gamma di contenuti.

Inoltre, se non sei soddisfatto del servizio, c’è la possibilità di richiedere un rimborso completo entro 45 giorni.

