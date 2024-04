Cyberghost, la VPN più economica sul mercato gratis per 4 mesi

Cyberghost è una Virtual Private Network che ti consente di navigare online in modo sicuro e anonimo. Ne hai mai sentito parlare? Sono tantissimi gli utenti che, come te, sono sempre in cerca di una VPN per poter accedere a internet senza preoccupazioni. Tra i vantaggi di una rete privata virtuale c’è la possibilità di superare le restrizioni geografiche e accedere, conseguentemente, ai tuoi contenuti preferiti anche quando sei all’estero.

Oggi hai l’occasione di avere Cyberghost, la tua VPN priva di rischi, con uno sconto dell’83% e ricevere 4 mesi gratis. Grazie allo sconto dell’83% sul costo iniziare questa VPN può essere tua pagando solamente 2,03 euro al mese.

Non perdere questa occasione limitata se vuoi avere a portata Una VPN super conveniente con diversi vantaggi:

Velocità a 10 Gbps;

Privacy senza registri;

Accesso a server in tutto il mondo;

Rimborso Garantito in 45 giorni;

Protezione fino a 7 dispositivi;

Assistenza clienti 24/7.

Cyberghost: naviga online in totale anonimato

Ti sei mai chiesto quanto sia importante al giorno d’oggi navigare in sicurezza? Se pensiamo che ormai gran parte delle attività quotidiane vengono svolte online, siamo sempre sotto attacco di hacker, virus e malware che possono purtroppo mettere in pericolo la nostra privacy. Non a caso, la crittografia AES a 256 bit ti consente di stare al sicuro come hai sempre desiderato.

Come accennato, oltre a proteggere dati e privacy, Cyberghost VPN è la soluzione perfetta per poter scegliere la tua posizione virtuale tra oltre 100 località in 100 paesi diversi e mantenere nascosto il tuo indirizzo.

Abbonati subito approfittando dello sconto dell’83% che ti consente di pagare 2 anni a soli 2,03 euro al mese. Non dimenticare che sottoscrivendo l’abbonamento ricevi anche 4 mesi gratuiti. Preparati a:

restare invisibile online a ISP, governo, inserzionisti e altri ficcanaso;

proteggerti contro minacce informatiche e attacchi digitali anche sulle reti Wi-Fi gratuite;

scaricare file legali peer-to-peer in modo veloce, privato e sicuro.