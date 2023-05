Cyberghost protegge la tua privacy a soli 2,19 al mese: approfitta ora

Sebbene le reti private virtuali abbiano vari vantaggi, i loro obiettivi principali sono garantire la privacy e l’anonimato online.

Quando si utilizza la rete odierna, il monitoraggio è inequivocabilmente evidente ogni volta che viene avviato un browser.

Se non viene utilizzata una rete privata virtuale (VPN), i provider di servizi Internet (ISP), le agenzie pubblicitarie, nonché i criminali informatici e gli enti governativi sono a conoscenza di una varietà di informazioni personali.

Navigare in Internet senza protezione, in violazione di leggi e regolamenti, è come calpestare la nostra privacy.

Questo non è l’unico problema, tuttavia, poiché non tutte le VPN soddisfano adeguatamente gli scopi previsti, aumentando ulteriormente la complessità della questione.

Per garantire la creazione di uno strumento utile, la fase di selezione è cruciale; in caso contrario, si potrebbe finire con qualcosa di quasi inutile. Ecco perché raccomandiamo agli utenti Cyberghost VPN.

Anonimato e privacy online garantiti con CyberGhost

CyberGhost funge da punto di riferimento per il settore in quanto è una VPN che attribuisce la massima importanza alla salvaguardia della privacy online.

La rigorosa politica di no-log del provider assicura che vi sia una completa mancanza di registrazione dei dati, tra cui l’indirizzo IP, i siti web visitati, la cronologia di navigazione, la durata delle sessioni, l’utilizzo della banda e le connessioni al server VPN.

Tali azioni, oltre che cautelative, sono accompagnate anche da prestazioni davvero encomiabili. L’infrastruttura a cui ci riferiamo è composta da oltre 100 location che si estendono in 91 paesi diversi.

Ciò fornisce una vasta selezione di indirizzi IP tra cui scegliere, oltre al vantaggio di non sovraccaricare il traffico o di picchi di utilizzo.

L’elevato livello di sicurezza e affidabilità di CyberGhost è attribuito al suo utilizzo della crittografia AES a 256 bit, nonché a funzionalità aggiuntive come split tunneling e kill switch.

Per aggiungere alle sue già impressionanti funzionalità, la VPN è attualmente offerta a una tariffa promozionale. Clicca sul link qui sotto per approfittarne:

L’iniziativa di CyberGhost prevede uno sconto dell’82% sul piano biennale e di ulteriori 2 mesi di servizio gratuito. Alla fine pagherai soltanto 2,19 euro al mese.

