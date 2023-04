CyberGhost: velocità super e privacy top a un prezzo imbattibile

Quando si sceglie un servizio VPN sono due i principali requisiti da pretendere: velocità e privacy.

Adottare una piattaforma che appesantisce troppo la connessione, infatti, rende del tutto inutili i vantaggi legati alle Virtual Private Network.

Alcuni servizi gratuiti, per esempio, permettono a mala pena di navigare tramite browser e a stento di scaricare la posta elettronica. Di fatto, questo tipo di VPN risulta più una zavorra che un reale vantaggio.

Lato privacy, invece, si va a parlare di una delle funzioni primarie di queste piattaforme. Una VPN che non offre adeguate garanzie in tal senso non solo è inutile, ma può potenzialmente mettere i dati degli utenti nelle mani di hacker, agenzie pubblicitarie e non solo.

Di fatto, affidarsi a un provider di comprovata affidabilità è necessario se si vuole usufruire dei reali vantaggi legati alle VPN.

Con CyberGhost ottieni il massimo che puoi chiedere a una VPN

CyberGhost è, senza ombra di dubbio, uno dei servizi più famosi del settore.

Parliamo di un’azienda che ha sede in Romania, nazione che propone, contrariamente a tanti altri paesi, una legislazione molto forte per quanto concerne il rispetto della privacy.

Cosa significa tutto ciò? Senza perderci in chiacchiere, è bene sapere che CyberGhost non registra in alcun modo dati come:

Indirizzo IP

Siti web visitati

Cronologia di navigazione

Durata delle sessioni

Utilizzo della larghezza di banda

relativi ai suoi clienti.

Tutto ciò, tra l’altro, non va per niente a discapito delle prestazioni.

CyberGhost, infatti, offre ai suoi clienti un’infrastruttura costituita da più di 100 località in 91 paesi. Ciò comporta sia una notevole varietà di indirizzi IP, sia prestazioni notevoli a qualunque ora.

La possibilità di collegare fino a 7 dispositivi con un singolo account, infine, dimostra quanto questo provider offra un servizio di prim’ordine.

E per quanto riguarda i costi?

Grazie all’attuale promozione, CyberGhost è una VPN anche alquanto conveniente.

Con l’82% di sconto sul piano biennale, infatti, è possibile ottenere tutti i suddetti vantaggi per appena 2,19 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.