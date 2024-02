CyberGhost VPN: ancora più sicurezza su Wi-Fi Pubblici

Ignorare, o peggio ancora sottovalutare, i rischi di una rete Wi-Fi pubblica può mettere in pericolo la propria privacy e sicurezza online. Questo tipo di reti sono infatti uno dei mezzi preferiti da parte di qualche malintenzionato per sottrarre importanti informazioni personali di utenti ignari di tutto, tra cui anche i dati della carta di credito.

Ecco perché è importante adottare delle contromisure efficaci per continuare a navigare senza preoccupazioni. La migliore prevede l’attivazione di una VPN, un servizio che consente di navigare in completo anonimato proteggendo in questo modo i propri dati. Tra i servizi migliori menzioniamo CyberGhost VPN, oggi in promo a 2,19 euro per i primi 2 anni grazie al maxi sconto dell’82%.

Come CyberGhost VPN può aiutare contro i rischi del Wi-Fi pubblico

Il servizio CyberGhost VPN consente di connettersi a una rete Wi-Fi pubblico in modo sicuro. Tra le funzionalità avanzate, sottolineiamo CyberGhost si basa su server solo RAM, questo fa sì che i dati di connessione non vengano conservati sui server.

Dispone inoltre del trittering per le app da PC, configurandosi dunque come soluzione ideale per connettersi ai servizi di home banking in totale sicurezza. Anche quando si è hotel, all’aeroporto, al ristorante o in qualsiasi altro luogo dove ci si collega a Internet tramite un Wi-Fi pubblico.

Il piano di 2 anni di CyberGhost è in offerta a 2,19 euro al mese per i primi 24 mesi, con 2 mesi extra di servizio in regalo, grazie all’82% di sconto dell’attuale promo. CyberGhost è disponibile per PC Windows, Mac, iPhone, iPad, smartphone e tablet Android, console, Linux, Fire TV, Smart TV, Chrome, Firefox e console.

