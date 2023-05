Cyberghost VPN mette i tuoi dati al sicuro: ecco come

Gli strumenti chiamati VPN (Virtual Private Network) sono utilizzati frequentemente dalle persone che navigano in Internet, soprattutto perché mettono i dati al sicuro.

Tuttavia, questi servizi possiedono la capacità di fornire una serie di vantaggi tangibili, come la massima privacy e la capacità di aggirare la censura e le restrizioni geografiche.

Inoltre, consentono anche di risparmiare sui costi per l’acquisto di vari prodotti e servizi. Per garantire sicurezza e affidabilità, ci sono alcune situazioni che richiedono l’uso di una VPN.

La crittografia è diventata una componente indispensabile delle misure di sicurezza. La sua implementazione è fondamentale per proteggere l’integrità dei dati in entrata e in uscita rendendoli indecifrabili a terzi non autorizzati.

Ciò garantisce che la connessione rimanga libera da qualsiasi interferenza esterna. La velocità di una VPN è un fattore cruciale da considerare.

Una VPN che opera a un ritmo lento non è l’ideale in quanto può avere un impatto significativo sulla larghezza di banda, rendendo difficile per gli utenti eseguire attività di base come la navigazione web.

Un provider come Cyberghost rappresenta l’apice del settore per tutti gli aspetti sopra elencati.

Dati al sicuro con Cyberghost grazie alla crittografia e alle performance elevate

Quando si esaminano le capacità di Cyberghost in termini di dati al sicuro, è evidente che la piattaforma è tra le migliori al mondo.

Ciò è dovuto all’utilizzo della crittografia AES a 256 bit, che è ottimale per proteggere il traffico dati.

L’infrastruttura è composta da 100 server, distribuiti in 91 paesi. Questa configurazione offre un’ampia gamma di indirizzi IP, nonché una connessione uniformemente distribuita.

Di conseguenza, offre prestazioni eccezionali adatte a qualsiasi applicazione. In termini pratici, Cyberghost è una scelta eccezionale per qualsiasi attività che richieda una notevole quantità di larghezza di banda.

Ciò include il download di file tramite torrent o contenuti in streaming. Bisogna tenere presente la comodità offerta da questa VPN, che consente all’utente di connettere fino a sette dispositivi con un unico account.

Per procedere con l’abbonamento, basta cliccare sul link qui sotto:

Grazie allo sconto dell’82%, sottoscrivendo l’abbonamento biennale il costo mensile della VPN è di 2,19 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.