CyberGhost VPN: sconto 83% e tre mesi gratis

Tutte le software house propongono offerte per attirare gli utenti. Quella dell'azienda rumena è tra le migliori in assoluto. L'abbonamento per un anno a CyberGhost VPN è disponibile a soli 1,99 euro/mese e include anche tre mesi gratis. Il costo è quindi di 29,85 euro per 15 mesi. La promozione scade domani (salvo proroghe), quindi è meglio non perdere tempo.

CyberGhost VPN: sconto 83%

CyberGhost è tra le VPN che offre la massima protezione online con il maggior numero di server. Sono oltre 7.100 in più di 91 paesi, quindi gli utenti possono scegliere facilmente quelli più veloci o quelli ottimizzati per determinati scopi, come l'aggiramento delle restrizioni geografiche dei servizi di streaming, l'anonimato assoluto, i download rapidi e il P2P (torrent).

Tutti i server supportano più protocolli (WireGuard, OpenVPN, L2TP e IKEv2), oltre alla crittografia AES a 256 bit per i dati in transito. La VPN è disponibile per Windows, macOS, Linux, Android, iOS, smart TV, Amazon Fire TV, Android TV, Apple TV, router, Xbox, PlayStation e browser (Chrome e Firefox) tramite estensione. Con un unico abbonamento è possibile proteggere fino a sette dispositivi contemporaneamente.

CyberGhost VPN non traccia l'attività su Internet (politica no-log) e offre la funzionalità Kill Switch che disattiva automaticamente l'accesso online se si interrompe il canale cifrato. Gli utenti possono sottoscrivere l'abbonamento per 15 mesi a 1,99 euro/mese (sconto 83%), sfruttando eventualmente la garanzia soddisfatti o rimborsati entro 45 giorni.